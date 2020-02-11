Переданных в рамках обмена Мастикашеву и Долженкова боевики не выпускают в Россию

Дарью Мастикашеву и Сергея Долженкова, которые были переданы украинской стороной в ходе обмена 29 декабря 2019 года не дают выехать из неподконтрольной территории Донецкой области в Россию. Об этом на странице в Facebook сообщает отец адвоката Валентина Рыбина.



И Мастикашевой, и фигуранту дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Долженкову было предложено написать прошение в «МГБ ДНР» о разрешении на выезд.



По его словам, 10 февраля на блокпосте «Успенка» представители «МГБ ДНР» задержали Мастикашеву.



Женщина говорит, что находилась в Донецке 40 дней после обмена.



«По непонятным для меня причинам меня содержали в больнице, якобы лечили, но на самом деле этого не было», — говорит она.



Рыбин настаивает, никаких оснований для задержания Мастикашевой нет, поэтому ее удержание боевиками является незаконным.