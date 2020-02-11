Для молодежи из Донбасса создадут программу, чтобы мотивировать сохранить украинское гражданство

В Украине будут разрабатывать программу для молодежи из оккупированных районов Донбасса, чтобы мотивировать ее к сохранению гражданства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



По мнению Владимира Зеленского, эти меры должны мотивировать молодежь к получению образования и содействию в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.



Среди предложенных шагов — упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспортов жителями оккупированных территорий.



«Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины — дисциплин, которые не преподаются на временно оккупированных территориях, а также расширение количества учреждений высшего образования, в которые могли бы поступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для абитуриентов и прочее», — сообщили в Офисе президента.



Зеленский отметил важность создания на КПВВ с Крымом и неподконтрольного Донбасса центров предоставления административных услуг.



Он также выступил за проведение широкой информационной кампании.



Предметные предложения участники встречи намерены выработать и представить до 1 марта.