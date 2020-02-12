Боевики 5 раз нарушили «режим тишины» на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что противник вел огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись позиции украинских военных у Песок, Орехово, Крымского.



С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе ООС.