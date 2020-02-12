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Сегодня в Минске могут согласовать новые участки для разведения на Донбассе

12 февраля 2020, 09:50

Сегодня в Минске могут согласовать новые участки для разведения на Донбассе

Сегодня в Минске состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Стороны могут согласовать три новых участка для разведения сил и средств на линии соприкосновения. Всего было предложено 9 вариантов. Пока предварительное согласие было достигнуто по участку в районе КПВВ «Гнутово». Разведение нужно провести до конца марта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на заседании ТКГ 12 февраля.

Также стороны продолжат подготовку к новому обмену удерживаемых лиц. Украину в гуманитарной подгруппе будет представлять генерал-майор СБУ Геннадий Кузнецов, который заменил в этой роли Валерию Лутковскую.

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