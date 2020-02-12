В Донецке сообщили о «минировании» памятника Артему

В неподконтрольном украинским властям Донецке «МЧС» при группировке «ДНР» сегодня утром получило сообщение о минировании памятника Артему. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сотрудник «Мининформ ДНР» Алексей Акутин.



В связи с сообщением о минировании был отложен митинг к 102-й годовщине объявления о создании Донецко-Криворожской республике. В мероприятии должно принять участие руководство «ДНР».

После обследования саперами территории вокруг памятника митинг все же состоялся.

Памятник советскому революционеру Артему расположен в центре города на пересечении носящей его имя улицы и проспекта Мира.