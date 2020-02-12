Движение через КПВВ «Марьинка» затруднено из-за снега

Движение через КПВВ «Марьинка» затруднено из-за неблагоприятных погодных условий. Для пересечения линии разграничения в штабе операции объединенных сил советуют воспользоваться ближайшим КПВВ «Новотроицкое». Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



«В связи с неблагоприятными погодными условиями за пределами КПВВ "Марьинка" на временно оккупированной территории образовался нерасчищенный от снега участок дороги. Это приводит к ограниченному функционирования этого контрольного пункта, пропуск лиц и транспортных средств осуществляется не ритмично», - говорится в сообщении.



В штабе добавили, что для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения стоит выбрать ближайшие к КПВВ «Марьинка» контрольные пункты, в частности КПВВ «Новотроицкое».



Также в соцсетях пользователи сообщают о невозможности проезда к КПВВ «Гнутово».

На подконтрольной группировке «ДНР» территории сегодня снова было ограничено движение транспорта по трассам из-за снегопада.