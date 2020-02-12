Минкульт засекретил результаты опроса жителей Донецка и Луганска

Министерство культуры, молодежи и спорта засекретило результаты опроса общественного мнения по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в интересах национальной безопасности. Об этом сообщает агентство «Українські новини».



«Обнародование полученной и задокументированной информации может составлять угрозу жизни и здоровью отдельных граждан, интересам национальной безопасности, учитывая специфику территорий, где было проведено исследование», — говорится в ответе министерства на запрос журналистов.



Результаты исследования намерены использовать для разработки и усовершенствования государственных политик и стратегии коммуникации среди населения подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе в сфере информационной безопасности.



Отмечается, что ущерб от обнародования результатов исследования преобладает над общественным интересом, так как может создать риски для респондентов и снизить эффективность от дальнейших политик, которые будут сформированы на основании результатов исследования, в том числе мер, направленных на усиление информационной безопасности.



Ранее Министерство информационной политики, которое вошло в состав Минкультуры, провело тендер на опрос общественного мнения за 1,3 млн гривен.



Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко, однако обнародован не был.