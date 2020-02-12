Порошенко назвал переговоры в Минске с Путиным «самой ужасной ночью» в жизни

Пятый президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров «нормандской четверки» в феврале 2015 года в Минске стали «самой ужасной ночью» в его жизни. Об этом он написал в колонке для «Украинской правды».



Порошенко отметил, что ему пришлось пройти «изнуряющий девятнадцатичасовой марафон с [президентом России Владимиром] Путиным». Российского оппонента он назвал «холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине переговорщиком».



«Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — подчеркнул Порошенко.



Бывший президент считает, что согласованные на саммите в Минске документы помогли выиграть «драгоценное время» для развития украинской армии и укрепления международной коалиции в поддержку Украины. По его словам, на саммите украинские переговорщики переиграли Россию при помощи дипломатии и «тем самым спасли Украину».

Переговоры в «нормандском формате» состоялись с 11 по 12 февраля 2015 года в Минске. Помимо Петра Порошенко, в них также приняли участие президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд, а также канцлер Германии Ангела Меркель.



По итогам встречи было согласовано два документа. Первый был принят Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе и определял меры, необходимые для выполнения Минских соглашений. Второй документ — Декларацию в поддержку комплекса мер по выполнению Минских соглашений — приняли лидеры «нормандской четверки».