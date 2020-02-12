Москва отправила Киев обсуждать контроль над границей с «Л-ДНР»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина должна обсуждать вопрос возвращения контроля за участком украинско-российской границы на Донбассе с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР», а не Москвой.



«Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух самопровозглашенных республик», — приводит его слова ТАСС. Песков при этом предположил, что они «будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей».



