В Минске снова не договорились о новых участках разведения на Донбассе

Во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы стороны не смогли согласовать три новых участка для раведения сил и средств на Донбассе.



Как сообщает «МИД» при группировке «ДНР», сегодня переговорщики подгруппы по вопросам безопасности ТКГ продолжили обсуждать предложения сторон с координатами потенциальных участков, однако окончательного решения принято не было.



Там отметили, что «активно и детально» обсуждался участок в районе КПВВ «Гнутово», «но пока еще рано говорить о согласовании сторонами его координат».



Пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что участок у Гнутово «практически согласован».



Следующая встреча ТКГ в Минске состоится 26 февраля.

Разведение на новых участках, согласно договоренностям лидеров «нормандской четверки», должно состояться до конца марта. Украинская сторона, группировки «ДНР» и «ЛНР» предложили по три варианта для разведения. Из этих девяти возможных участков нужно выбрать три.



Украинская сторона предлагает такие участки: КПВВ «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая.



В прошлом году стороны развели войска на участках у Станицы Луганской, Золотого и Петровского.