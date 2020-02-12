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У Зеленского задумались, как превратить Донбасс в экономический хаб

12 февраля 2020, 17:34

У Зеленского задумались, как превратить Донбасс в экономический хаб

В Офисе президента Владимира Зеленского под председательством советника Владимира Зеленского Олега Устенко состоялась очередная встреча экспертной группы по решению экономических проблем Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Устенко, экспертами проведены аналитические исследования и разработаны рекомендации, «которые требуют неотложного обсуждения и принятия решений по их реализации».

В частности, эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов отметил целесообразность создания на Донбассе экономического хаба. «Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и так далее — все это существует на подконтрольной части Донбасса», — отметил он. По его словам, уже подготовлена методика, которая позволяет определить основные этапы восстановления экономики региона.

Заместительница исполнительного директора Украинского центра содействия инвестициям и торговле Ирина Титарчук отметила, что такая методика позволяет рассчитать ущерб, нанесенный экономике Донбасса во время боевых действий. В частности, это потери инфраструктуры, производственных мощностей, убытки от несанкционированного использования природных ресурсов, ухудшение окружающей среды и потери человеческих ресурсов.

Участники совещания также обсудили проблему водоснабжения Донбасса. Эксперт Владимир Каниболоцкий отметил, что боевые действия привели к значительным убыткам в системе водоснабжения региона. В отдельных населенных пунктах наблюдаются постоянные проблемы с поставками воды и ее качеством.
«Ключевой проблемой является привлечение дополнительных источников водоснабжения в регионе», — подчеркнул он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил заинтересованность в наработках экспертов по решению вопросов обеспечения водоснабжения Донбасса.
Во время совещания поднимались вопросы угольных предприятий и энергоснабжения в регионе. Также речь шла о проблемах экологии Донбасса. Как сообщается, беспокойство сейчас вызывает угроза подтопления территорий шахтными водами.

По результатам встречи было принято решение о практической реализации экспертных наработок, а также согласована дата следующей встречи, добавили в пресс-службе Зеленского.

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