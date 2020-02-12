Штепу снова хотят взять под арест

В Харькове возобновился процесс над экс-мэром Славянска Нелей Штепой. 11 февраля прошло заседание, во время которого прокуроры обратились с просьбой взять ее под круглосуточный домашний арест, передает СТБ.



Штепа уже два года она на свободе, потому что срок меры пресечения закончился, а новый не избран.



Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала началось в пятый раз. Обосновывая ходатайство о взятии ее под арест, прокуроры отметили, что она оказывает давление на свидетелей и угрожает им.



Для принятия решения коллегии судей не хватило свидетелей, поэтому заседание продолжат 27 февраля.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.



5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ). В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.



Позднее дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.



6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.



Экс-мэр Славянска Неля Штепа получила компенсацию 3600 евро, которую по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) ей должно было выплатить государство Украина