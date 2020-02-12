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Бывший инспектор МВД проведет 9 лет в тюрьме за смертельное ДТП на Донетчине

12 февраля 2020, 18:22

Бывший инспектор МВД проведет 9 лет в тюрьме за смертельное ДТП на Донетчине

Донецкий апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему правоохранителю, признанному виновному в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Расследование установило, что 1 августа 2015 года старший участковый инспектор Святогорского МВД на автомобиле «Toyota Prado» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Skoda Octavia». В результате столкновения 60-летний водитель Skoda погиб на месте, а двое пассажиров — женщина 59 лет и ее 10-летний внук — впоследствии скончались в больнице.

Инспектор покинул место ДТП, не оказав помощи находившимся в Skoda людям.

Мужчине инкриминировали ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.

Славянский горррайонный суд признал правоохранителя виновным и приговорил к 9 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

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