С начала года боевики 146 раз отказали ОБСЕ в пропуске

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине обеспокоена недопуском своих представителей на неподконтрольные властям территории. С начала года боевики 146 раз отказали наблюдателям в допуске на подконтрольные им территории, в то время как украинская сторона — 5 раз, рассказал hromadske источник в Трехсторонней контактной группе в Минске по итогам заседания 12 февраля.



По его информации, встреча ТКГ прошла «без особых успехов».

Трехсторонняя контактная группа на сегодняшнем заседании практически согласовала один из участков для разведения сил в районе Гнутово Донецкой области, заявила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер. В то же время, спецпредставительница ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау не подтвердила эту информацию.



Представители Украины в ТКГ подали перечень предприятий, захваченных боевиками и уточненный список удерживаемых лиц для обмена.