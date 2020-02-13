В РФ отпустили боевика «Черного Ленина», несмотря на запрос Латвии о его депортации

В России отпустили задержанного 11 февраля гражданина Латвии Бенеса Айо, обвиняемого в Латвии в участии в войне против Украины на стороне пророссийских боевиков. Как передает «Европейская правда», об этом пишет российский сайт «Эхо Севера» со ссылкой на источники в полиции.



Айо по прозвищу «Черный Ленин» задержали, когда он направлялся на поезд в Москве после посещения активистов, выступающих против строительства мусорного полигона в Архангельской области.



По информации Delfi, 12 февраля Латвия просила РФ выдать Айо.



В то же время депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который первым сообщил о задержании боевика, потребовал оставить в Айо России.

Айо находится в розыске в Латвии за «участие в незаконном террористическом формировании».



Во время Евромайдана Бенес Айо был замечен в Киеве на акциях Антимайдана. Позже он отправился в Крым, где состоял в рядах «местной самообороны». А после этого направился в Донецк, где вступил в ряды боевиков «ДНР».



Прошлым летом Айо принимал участие в пророссийском митинге в Донецке в качестве представителя «Компартии ДНР».