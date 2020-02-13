Социологи сообщили об ухудшении отношения украинцев и россиян друг к другу

Россияне и украинцы стали хуже относится друг к другу, свидетельствуют данные совместного исследования российского «Левада-центра» и Киевского международного института социологии.



К России положительно относятся 49% украинцев (отрицательно — 39%), к Украине положительно относятся 42% россиян (отрицательно — 47%).



В ходе предыдущего опроса, проведенного в сентябре 2019 года, о хорошем отношении к России говорили 54% украинцев (о плохом — 34%), к Украине — 56% россиян (о плохом — 31%).



48% украинцев (ранее 49%) и 56% россиян (ранее 54%) считают, что Украина и Россия должны быть «независимыми, но дружественными государствами» с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режимов. За закрытие границ и ужесточение пропускных режимов выступило 40% (ранее — 41%) опрошенных в Украине и 26% (ранее — 23%) респондентов в России. За объединение двух стран в единое государство выступили 5% украинцев (ранее — 3%) и 15% россиян (ранее — 19%).



В Украине исследование проводилось 1–12 декабря 2019 года методом личного интервью среди 2043 человек, проживающих в 110 населенных пунктах. Опрос не проводился на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму. Погрешность не превышает 3,3%. В России исследование проводилось 23–29 января 2020 года методом личного интервью по репрезентативной выборке в 1603 человека в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов страны. Погрешность не превышает 3,4%.