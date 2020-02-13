Пенсионер получил ранения в результате обстрела Березовского

80-летний житель подконтрольного боевикам Березовского Луганской области получил осколочные ранения в результате обстрела 26 января. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 12 февраля.



Во время обстрела мужчине ранило правую голень. Несмотря на это он обратился в больницу спустя 2 дня после происшествия, 28 января, так как его состояние начало ухудшаться.



Пострадавший проходит лечение в соседней от его населенного пункта Голубовке.



26 января команда СММ зафиксировала взрывы неопределенного происхождения и очереди из крупнокалиберного пулемета в районе Березовского.