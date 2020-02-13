Нидерланды отказали РФ в передаче дела МН17

Нидерланды отказали России в передаче дела о причастности трех россиян к катастрофе рейса MH17 в небе над Донецкой областью в 2014 году. Об этом сообщает Radio Free Europe.



Москва еще в октябре 2019 года направила письмо, в котором просила рассмотреть вопрос о передаче уголовного производства, сообщил министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.



«Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание», — заявил Грапперхаус в своем письме в парламент.



Он также подчеркнул, что суд над подозреваемыми важен для установления истины и справедливости. «Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия», — добавил министр.



Следствие считает, что трое российских граждан и один гражданин Украины, причастные к катастрофе MH17, скрываются на территории России.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.