УП узнала о противоречиях Ермака с МИД из-за России и США

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак имел противоречия с министерством иностранных дел Украины из-за переговоров с представителями России и США. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в МИД.



Как пишет издание, пренебрежение к классической дипломатии и дипломатам стала чуть ли не визитной карточкой тогда еще помощника президента Ермака. В качестве примера приводится ситуация, когда он попросил у спецпредставителя Госдепа Курта Волкера телефон личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, сам ему позвонил и назначил непубличную встречу в Мадриде.



По словам собеседника УП, когда министр иностранных дел Вадим Пристайко узнал о таких действиях Ермака, то был «слегка шокирован». «Пристайко пришел к президенту и сказал, что договариваться о делах страны с частным лицом было неправильно. Он в представительстве в Штатах видел таких дельцов десятки. И работать с ними очень опасно. «Эта история еще накроет нас», — приводит слова министра свидетель этого разговора.



Как пишет УП, перед Ермаком стояла задача договориться о встрече Зеленского с Трампом. Однако, по версии The New York Times, Джулиани нужно было, чтобы Украина включилась в борьбу против кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.



По словам одного из членов украинской делегации на саммите «нормандской четверки» в Париже, чтобы реформировать дипломатическую службу, «надо в ней хоть день поработать, понять, что здесь и как».



«Потому что, например, все слышали, что в Париже на "Нормандии" Сурков взбесился. Но почему? Потому что на встрече советников Ермак или что-то ему пообещал, что не смог выполнить, или не смог объяснить, что он этого обещать не может», — поясняет источник УП.



По его словам, в итоге лидеры «четверки» приехали подписывать согласованное заявление, а оно оказалась «не совсем согласованным». «Так не принято, чтобы советники передоговаривались, пока лидеры ждут», — добавил источник в делегации.



Один из главных дипломатов МИД считает проблемой то, что свои контакты с российским визави — теперь уже замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком — Ермак никак не координирует с министерством.



«То, что Ермак бесконтрольно с ним постоянно на телефонной связи — это может быть проблемой. Потому что никто, кроме президента, не знает, о чем они говорят. Если, конечно, президент знает», — сказал собеседник издания.



В свою очередь, новый глава ОП заверил, что ведет переговоры в координации с МИД.



«Если я понимаю, что какой-то вопрос могу решить оперативно и качественно, то делаю это. Однако это все всегда происходит в координации с МИД», — сказал Ермак УП.

11 февраля глава Офиса президента Андрей Богдан подал в отставку. Его должность занял Андрей Ермак, который ранее был помощник главы государства и отвечал за международные отношения.



Ермак уже заявил, что продолжит заниматься международным направлением и на должности руководителя ОП.