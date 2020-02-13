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Украина инициирует заседание Генассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях

13 февраля 2020, 13:01

Украина инициирует заседание Генассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях

Представители Украины примут участие в заседании Совета безопасности ООН, проведение которого запросила российская сторона по случаю пятой годовщины подписания Минских договоренностей. Кроме этого, Киев инициирует специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях, сообщает пресс-служба МИД.

Заседание Генассамблее по инициативе Украины состоится 20 февраля, в нем примет участие министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Заседание же Совбеза ООН, запланированное на 18 февраля по инициативе Москвы, в МИД расценили как очередную провокацию.

«Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей», — говорится в сообщении ведомства.

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