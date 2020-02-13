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В Кремле рассказали об «уважении» Путина к украинцам

13 февраля 2020, 13:26

В Кремле рассказали об «уважении» Путина к украинцам

Президент России Владимир Путин «с огромным уважением» относился и относится к украинскому народу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так Песков отреагировал на просьбу прокомментировать результаты исследования «Левада-Центра» о том, что около 50% россиян относятся к Украине негативно.

«Здесь я не знаю, идет ли речь о 50%, но я могу сказать одну вещь на этот счет: президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу. Он неоднократно об этом говорил», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что «взаимности от предыдущих глав государства в Украине мы не слышали».

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