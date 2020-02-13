В Кремле рассказали об «уважении» Путина к украинцам

Президент России Владимир Путин «с огромным уважением» относился и относится к украинскому народу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



Так Песков отреагировал на просьбу прокомментировать результаты исследования «Левада-Центра» о том, что около 50% россиян относятся к Украине негативно.



«Здесь я не знаю, идет ли речь о 50%, но я могу сказать одну вещь на этот счет: президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу. Он неоднократно об этом говорил», — сказал Песков.



Представитель Кремля добавил, что «взаимности от предыдущих глав государства в Украине мы не слышали».

Читайте также: В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского