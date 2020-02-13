Крымчанин просит Зеленского помочь ему покинуть аннексированный полуостров

Олег Софяник держит флаг крымских татар

Севастопольский пловец-марафонец, советский диссидент Олег Софяник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему покинуть территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает «Крым.Реалии».



Письмо президенту Софяник отправил по электронной почте. По словам крымчанина, он опасается задержания на админгранице силовиками ФСБ.



«Там могут наркотики подбросить и оружие. Меня постоянно проверяют на админгранице: по нескольку часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец-то из этой зоны (вероятно имеется ввиду аннексированный Крым — КР)», — рассказал Софяник.



14 ноября 2019 года российские силовики задерживали Олега Софяника на административной границе между Крымом и Херсонщиной. До этого он совершил заплыв от мыса Лукулл (на западе Крыма) до бухты Омега в Севастополе. Расстояние в 30 км он преодолел за 10 часов — без отдыха и сопровождения. Этот заплыв Софяник посвятил 75-летию депортации крымских татар.



Олег Софяник — известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. По состоянию на май 2012 года Софяник осуществил более 50 марафонских заплывов, наиболее длинный из них — через Южно-Китайское море длиной 350 км. Софяник также переплыл Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор (вдоль и поперек), пролив Дарданеллы.



Севастополец является диссидентом. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению.