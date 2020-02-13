Дубилет хочет посчитать население неподконтрольных территорий из космоса

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует посчитает население неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма с помощью спутниковой съемки. Об этом он рассказал в эфире «Украинского радио».



«Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным», — отметил Дубилет.



При этом министр добавил, что пока трудно сказать, насколько точно можно оценить через спутниковые снимки и другие источники данных число жителей Крыма и неподконтросльной части Донбасса.



Дубилет отметил, что подобный проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями.



Министр также сообщил, что сейчас в правительстве нет консолидированного решения относительно того, как будет проводиться перепись во всей Украине. Он выразил надежду, что за 1-2 месяца в Кабмине завершат исследовать данные «электронной переписи», смогут сделать оценку по отдельным населенным пунктам и поймут, насколько точной она будет.