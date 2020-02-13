«ДНР» сократит количество техникумов

Группировка «ДНР» сократит число средних профессиональных учебных учреждений в связи с экономическим и демографическим факторами. Об этом сообщил «министр образования» группировки Михаил Кушако.



По его словам, в первую очередь решение о сокращении числа техникумов связано со снижением числа абитуриентов.



«Приток поступающих резко сократился. Мы имеем сегодня количество желающих учиться намного меньше, чем это было в довоенные времена», — заявил он в комментарии сепаратистскому «Первому республиканскому каналу».



Он отметил, что в некоторых образовательных учреждениях число учащихся значительно меньше от числа преподавателей: «С экономической точки зрения это весьма не выгодно».



«Плюс у нас есть дублирование профессий в некоторых образовательных организациях. Исходя из этого и того, что у нас демографически число людей уменьшилось есть необходимость в том, чтобы уменьшить количество средних профессиональных организаций», — добавил Кушако.



По его словам, некоторые техникумы будут объединены.