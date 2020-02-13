Государственный Укргазбанк — одно из ведущих финансовых учреждений, предоставляющих доступные кредиты жителям и предпринимателям Лисичанска.



Укргазбанк стремится обеспечивать своих клиентов выгодными программами и услугами, а поэтому запустил новый продукт — кредитную карту «ЭКО-кредитка». Это выгодная кредитная карта с макисмально доступным лимитом 300 тысяч гривен. Эко-кредитка предлагает 30 дней честного льготного периода, а дальше, после его истечения, начисляет проценты на остаток кредитных средств только с первого дня задолженности, а не с начала грейс-периода, как это предусмотрено в других существующих в Украине кредитных продуктах. Заказать карту можно непосредственно в мобильном приложении «Экобанк онлайн». Принятие решения осуществляется автоматически до 10 минут и будет действительно в течение 30 дней.



В рамках партнерства с Немецко-украинским фондом Укргазбанк, активно реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса на востоке FinancEast. Эта программа предусматривает, что предприниматели Донецкой и Луганской областей могут получить грантовые ресурсы в виде компенсации до 50% стоимости инвестиционных проектов. Сейчас у банка на рассмотрении находится заявок на сумму свыше 150 млн грн, большая часть из которых – это заявки клиентов, работающих в аграрном секторе.



Также на Донбассе Укргазбанком развернута масштабная программа государственной поддержки бизнеса — «Доступные кредиты 5-7-9%».



За доступным финансированием можно обращаться в Укргазбанк по адресу пр. Победы (пр. Ленина), 149. На сегодня клиентами отделения являются более 25 тысяч украинцев, среди которых 41 клиент – корпоративного бизнеса и 697 представителей малого и среднего бизнеса.



Детальную информацию по программам банка можно получить на сайте Укргазбанка. Там же можно заполнить заявку на получение доступного финансирования.



На востоке Украины Укргазбанк представлен четырьмя отделениями в Донецкой области и тремя в Луганской. В то же время в банке анонсируют планы развития сети представительств в регионе.



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