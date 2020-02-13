В штабе ООС заявили о задержании пьяного боевика

Украинские военнослужащие задержали боевика в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевик был задержан в зоне ответственности одной из мотопехотных бригад «Север» 12 февраля. При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.



«За прошедшие сутки в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ "Север" был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск СТА..ЕНКО Владислав Русланович, 11.04.1995 г.р.», — сказано в сообщении.



По данным штаба, задержанный проходил службу в должности наводчика-оператора.



Сейчас его опрашивают сотрудники правоохранительных органов из состава операции Объединенных сил.