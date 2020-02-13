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События в Керченском проливе: Катер «Бердянск» пробили снарядом из российского вертолета

13 февраля 2020, 17:14

События в Керченском проливе: Катер «Бердянск» пробили снарядом из российского вертолета

Захваченный в Керченском проливе вместе с другими кораблями катер «Бердянск» был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета Ка-52. Как передает «Укринформ», к такому выводу пришла баллистическая экспертиза, сообщил зампостпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

«Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года... Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России», — заявил он во время заседания форума ОБСЕ в Вене.

Лоссовский отметил, что эти доказательства «четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018-го».

Два других корабля «Яны Капу» и «Никополь», захваченные в Керченском проливе и возвращенные год спустя российской стороной, отправлены на завод для ремонта.

Источник: ВМС Украины

25 ноября 2018 года российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

24 украинских моряка вернулись на родину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле 35 на 35.

В ноябре 2019 года РФ вернула Украине захваченные корабли. 

 

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