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СБУ сообщила о подозрениях главарям группировки «Сомали» из-за обстрела Авдеевки в 2015 году

13 февраля 2020, 19:34

СБУ сообщила о подозрениях главарям группировки «Сомали» из-за обстрела Авдеевки в 2015 году

Служба безопасности Украины установила причастных к теракту в Авдеевке в январе 2015 года, в результате которого погибли два мирных жителя. По данным следствия, жилые кварталы Авдеевки обстреляли боевики батальона «Сомали» из РСЗО «Градов». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Обстрел мирных жилых кварталов районного центра с населением в несколько десятков тысяч человек реактивными системами залпового огня "Град" осуществлялся с территории, временно подконтрольной террористам. Согласно выводам комплекса экспертиз, террористы вели обстрел неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из района г. Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время теракта было выпущено не менее семидесяти таких снарядов.

В результате обстрела погибли два местных жителя, еще двое получили ранения, разрушены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения.

«Гаубичной батареей командовал "гвардии подполковник" с позывным "Море", который непосредственно предоставлял необходимые для прицеливания расчеты и координаты», — установили в ведомстве.

Согласно информации правоохранителей, артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» выполняла указания главаря по кличке «Академик», который после согласования обстрелов с командиром «Сомали» «Гиви» отдавал команду открыть огонь.
Так, перехваченные СБУ переговоры террористов «Сомали» свидетельствуют, что именно они вели обстрел Авдеевки, где в то время не находилось ни одного украинского военного.

Сейчас боевику по кличке «Море» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.260, ч.3 ст.258, п.1, 5, 12 ч.2 ст.115, его сообщнику «Академику» — ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Оба боевика объявлены в розыск.

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