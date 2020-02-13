Российская полиция отпустила боевика «Черного Ленина». Временно

Боевик «ДНР», гражданин Латвии Бенеса Айо (известный как «Черный Ленин») выпустили из изолятора. Об этом сообщается на странице во Вконтакте незарегистрированной российской политической партии «Другая Россия», членом которой Бенес является.



По данным организации, Бенес находится в розыске Интерпола по запросу Латвии с ноября прошлого года.



Его доставили доставили в изолятор, затем запросили в Латвии материалы уголовного дела, чтобы проверить их на соответствие российскому законодательству.



На время разбирательства Бенеса выпустили на свободу с обязательством явиться по первому требованию правоохранителей.



Отмечается, что Бенес будет подавать документы на предоставление политического убежища.



Также о том, что Бенес на свободе сообщил Александр Казаков, экс-советник главы группировки «ДНР» Александр Захарченко

Айо находится в розыске в Латвии за «участие в незаконном террористическом формировании».



Во время Евромайдана Бенес Айо был замечен в Киеве на акциях Антимайдана. Позже он отправился в Крым, где состоял в рядах «местной самообороны». А после этого направился в Донецк, где вступил в ряды боевиков «ДНР».



Прошлым летом Айо принимал участие в пророссийском митинге в Донецке в качестве представителя «Компартии ДНР».