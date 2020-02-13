Украина в ОБСЕ: Россия запрещает наблюдателям на границе применять бинокли

Россия запрещает наблюдателям миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает «Укринформ».



«Наиболее серьезные [препятствия] включают ограничение свободы передвижения в пределах пограничного пункта пропуска, запрет использование каких-либо инструментов наблюдения, включая бинокли, оборудование для технического наблюдения и БПЛА, а также так называемые "рекомендации" принимающей страны для наблюдателей не инициировать беседы с прохожими», — заявил Цимбалюк.



Он отметил, что Украина решительно осуждает эти ограничения, принятые Россией как принимающей страной относительно наблюдателей миссии ОБСЕ, и призывает к их немедленному снятию.



Российская делегация в ОБСЕ продолжает блокировать расширение мандата этой миссии ОБСЕ на все пропускные пункты вдоль временно оккупированного участка российско-украинской границы, как и улучшение ее обеспечения техническими средствами.