Главные события 13 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 13 февраля.

Политика



Украинская сторона инициирует специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях.



Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в партии придерживаются позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о том, что его интересует не «особый статус» Донбасса в Конституции России, а «максимальная интеграция в российское пространство».



Нидерланды отказали России в передаче дела о причастности трех россиян к катастрофе рейса MH17 в небе над Донецкой областью в 2014 году.



Права человека



Группировка «ДНР» будет судить сотрудников «МГБ», которые пропускали на подконтрольную украинским властям территорию людей и транспорт, выезд которым за пределы подконтрольной «ДНР» территории был запрещен.

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