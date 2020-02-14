Под Донецком идут бои

В районе Старомихайловки-Красногоровки Донецкой области утром 14 февраля шли бои. Стороны взаимно обвинили друг друга в провокациях.



Группировка «ДНР» первая заявила об обстреле подконтрольной ей Старомихайловки. Согласно сообщению «СЦКК», огонь велся со стороны Красногоровки с применением минометов, БМП, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Огонь с направления Красногоровки якобы начался в 6:20. В свою очередь, в штабе операции Объединенных сил отмечают, что боевики первыми открыли огонь.



«С 6:20 до 7:20 продолжался обстрел украинских позиций в районе Красногоровки из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 мм», — сказали в пресс-центре ООС «Новостям Донбасса».



Информации о жертвах на данный момент не поступало.



Как утверждают в «ДНР», в результате обстрелов повреждено 6 домостроений: три дома на улице Маркива в Донецке, вентиляционный ствол шахты им. Челюскинцев, школа в Старомихайловке, а также 2 дома на улицах Щорса и Гагарина. В частности, на территории школьного стадиона разорвалась мина, заявляют в группировке.