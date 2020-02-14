Офис президента подает в суд на «Схемы» из-за материала о Зеленском и Патрушеве

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не встречался с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, информация, заявили в пресс-службе Офиса украинского лидера. Информацию о встрече политиков, изложенную в программе «Схемы», Офис президента требует опровергнуть в судебном порядке.



Как заявляют в ОП, утверждение о встрече Зеленского и Патрушева «целиком и полностью не соответствует действительности».



«Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениям из каких-то тайных "источников", которое имеет место в выпуске программы "Схемы" Офис Президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением», — говорится в сообщении пресс-служба ОП.



В ОП ждут от журналистов опровержения материала: «Мы обращаемся в суд с иском, в котором требуем опровержений и извинений».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о якобы поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским.



О том, что Патрушев прилетел чартерным рейсом в Оман 8 января, когда там находился Зеленский, свидетельствуют данные источников расследовательской программы «Схемы».



Открытые данные сайтов, отслеживающих перемещения самолётов, подтверждают, что 8 января самолет Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN прилетел в Оман из Москвы. По информации источников «Схем», на борту самолета находился Патрушев, а вечером того же дня этим же самолетом Зеленский вернулся в Украину.



