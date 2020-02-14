Министр обороны Украины: Мы идем в НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина нацелена на вступление в НАТО, а 2020 год будет ключевым для перехода украинских ВС на стандарты Североатлантического альянса. Об этом он сообщил в комментарии Deutsche Welle на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности.



По его словам, в январе Украина подала в НАТО обновленное заявление о партнерстве с расширенными возможностями.



«Мы получим целый ряд преимуществ. Мы сможем принимать более активное участие в совместных миссиях, сможем размещать наших штабных офицеров в штабных органах НАТО, получим больший доступ к внутренней информации, данным разведки. Мы сможем присоединиться к системам так называемой ситуационной информированности», — объяснил глава украинского Минобороны.



Заявление Украины о партнерстве с расширенными возможностями, по словам Загороднюка, будет рассматриваться в октябре, и в настоящее время Украина ведет переговоры с другими странами-членами НАТО, чтобы заручиться их поддержкой.



Кроме того, «на повестке дня также план действий по подготовке к членству в НАТО», добавил украинский министр.



Загороднюк также отметил, что в 2020 году в Украине должен быть внедрен ключевой пакет стандартов НАТО. По его словам, всего их — около 150, и именно эти стандарты «будут обусловливать управление операциями, вооруженными силами. Этот год будет ключевым для перехода на стандарты НАТО ВС Украины», — заверил глава Минобороны.