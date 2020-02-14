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В Персидском заливе с судна исчез моряк из Мариуполя, идет следствие

14 февраля 2020, 20:33

В Персидском заливе с судна исчез моряк из Мариуполя, идет следствие

Украинский моряк 8 февраля исчез с борта судна Victoriya (флаг Белиза) в Персидском заливе. Посольству Украины в Иране поручили принять меры для расследования этого факта. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на директора Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

По данным SeafarersJournal, пропавший — Александр Горяев, житель Мариуполя. Работал на судне в должности второго помощника капитана.

Украинский дипломат сообщил, что 8 февраля, ориентировочно в 23 часа, капитан судна Victoriya (флаг Белиза), которое находилось в акватории Оманского моря, не обнаружил на борту члена экипажа — гражданина Украины.

Поиски моряка на борту корабля не принесли результатов, поэтому около 5 часов 9 февраля береговая охрана порта Бандер-Аббас (Иран) отправила в зону пребывания судна вертолет. По информации береговой охраны Ирана, поисковые мероприятия оказались безрезультатными.

Погорельцев рассказал, что сейчас судно находится в порту Бандер Имам Хомейни (Иран), где служба безопасности порта проводит предварительное расследование инцидента, а в ближайшее время расследованием займутся правоохранительные органы Ирана.

«Посольство Украины в Иране установило контакт с родственниками пропавшего моряка, береговой охраной порта Бандер-Аббас, капитаном и владельцем судна. Департамент консульской службы МИД поручил причастным зарубежным дипломатическим учреждениям Украины принять меры для надлежащего проведения расследования по факту исчезновения украинского гражданина», — сказал он.

Погорельцев добавил, что дело находится на контроле у посольства Украины в Иране и департамента консульской службы МИД.

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