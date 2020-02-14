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СМИ: Большинство участников обмена не могут покинуть неподконтрольную территорию

14 февраля 2020, 21:50

СМИ: Большинство участников обмена не могут покинуть неподконтрольную территорию

Большинство участников обмена 29 декабря 2019 года не могут покинуть подконтрольную группировкам «ЛДНР». Об этом пишет российской издание «Фонтанка».

Как рассказала изданию Дарья Мастикашева, которую «ДНР» также не может выехать, в Донецк после обмена отправились 63 человека, почти все — граждане Украины.

Им выдали по 20 тысяч рублей на карманные расходы и заселили в «Республиканский центр профпатологии и реабилитации», по соседству с макаронной фабрикой и тубдиспансером. Предполагалось, что после недолгого карантина они разъедутся.

Выходить в город разрешали, но отбой — по расписанию. Карантин продлевала администрация центра. Основной предлог — «предрасположенность к гепатиту С», независимо от анализов.

«К экс-пленникам приходили гости, Мастикашева определяла их как сотрудников Министерства госбезопасности "ДНР"», — пишет издание.

По данным «Фонтанки», выехать после обмена удалось лишь Артуру Денисултанову (он обвинялся за покушение на командира добровольческого батальона Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву летом 2017 года), харьковскому инженеру Мехти Логунову (он отбывал срок за госизмену), Валерию Гратову (в 2017 году он пытался проехать в Приднестровье по поддельному паспорту гражданина Украины).

Неизвестно местонахождение бразильца Рафаэля Лусварги. После его возвращения по обменным спискам бесследно исчез. По одним данным, Лусварги поместили в психиатрическую больницу. В соцсетях распространяют информацию о возможном задержании бразильца боевиками.

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