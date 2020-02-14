ОБСЕ зафиксировала боевые машины на границе вблизи Новоазовска

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с помощью воздушного наблюдения обнаружила боевые бронированные машины в районе пункта пропуска на неподконтрольном участке украино-российской границе вблизи подконтрольного «ДНР» Новоазовска. Об этом сообщается в отчете миссии.



«По состоянию на утро 31 января обнаружено наличие 4 боевых бронированных машин (ББМ) на пункте пропуска на границе вблизи н. п. Новоазовск (102 км к юго-востоку от Донецка) впереди грузовых автомобилей, направлявшихся в западном направлении», — говорится в отчете.



Также миссия зафиксировала еще две боевые бронированные машины приблизительно в 1 км далее к западу и пять таких машин, двигавшихся по дороге с востока на запад.