Главные события 14 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 14 февраля.

Политика



Группа экспертов из разных стран выступила с совместным заявлением о «Двенадцати шагах по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе». Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.



Среди пунктов документа: восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных, создание «нормандского формата» на военном уровне, запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, постепенное снятие санкций с России. О роли России в подрыве стабильности в Украине в документе не говорится.



В МИД Украины заявили, что тезисы, содержащиеся в документе не соответствуют официальной позиции Украины.



Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты раскритиковали это предложение.



Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что представители «нормандской четверки» попытаются во время Мюнхенской конференции создать базу для нового саммита.



Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время «нормандского» саммита 9 декабря 2019 года в Париже, и подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».



Основатель подразделения боевиков «Восток» и бывший «секретарь Совбеза ДНР» Александр Ходаковский заявил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет отвечать за Украину, а помощник президента РФ Владислав Сурков за территории Донбасса, которые находятся под контролем группировок «ДНР»/«ЛНР».



Александр Ананченко вернулся к исполнению обязанностей «премьера» в группировке «ДНР». Ранее вместо него на официальных мероприятиях присутствовал его заместитель, гражданин РФ Владимир Пашков, которого в группировке представили «исполняющим обязанности председателя правительства».



Общество



В Офисе генерального прокурора сообщили, что сведения о принудительной паспортизации жителей неподконтрольной Украине части Донбасса будут приобщены к искам для Международного уголовного суда.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила жителя Донецка к пяти годам заключения по обвинению в работе на Службу безопасности Украины.



Боевые действия



В период с 27 января по 9 февраля по беспилотникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ четыре раза открывали огонь из стрелкового оружия на Донбассе.



Миссия ОБСЕ обнаружила 11 боевых бронированных машин 31 января в районе пункта пропуска на неподконтрольном участке украино-российской границе вблизи Новоазовска.

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