После 18 лет тюрьмы житель Мариуполя снова осужден за изнасилования школьниц

В Мариуполе суд вынес приговор местному жителю, которого признал виновным в изнасиловании и развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Орджоникидзевский районный суд вынес решение по делу, которое было открыто весной 2017 года. Тогда 46-летний мужчина, неоднократно судимый за тяжкие преступления против половой свободы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подстерегал в подъездах многоэтажек школьниц и, угрожая ножом, совершал с ними развратные действия. Младшей из пяти жертв было 10 лет.



Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый, который 18 лет провел в тюрьме за аналогичные преступления, страдает психическим расстройством - педофилией. Обвиняемый не признал своей вины, суд пришел к иному выводу.



Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. Мужчина сядет в тюрьму на 14 лет.



«Стороной защиты на указанный приговор подана апелляционная жалоба, в удовлетворении которой сейчас отказано», - сообщили в прокуратуре.