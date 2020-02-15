США выделят миллиард долларов для энергобезопасности в Европе

США выделят странам Центральной и Восточной Европы около 1 миллиарда долларов на проекты в сфере энергобезопасности, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время Мюнхненской конференции по безопасности. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса» из Мюнхена.



Госсекретарь подчеркнул, что США продолжат «поддерживать Украину в борьбе с Россией», но особое внимание уделит поддержке всего региона в стремлении энергетической независимости.



«Мы предлагаем выделить до 1 миллиарда долларов странам Центральной и Восточной Европы на проекты инициативы "Трех морей"», — сказал Помпео.



По его словам, это поможет странам региона обеспечить свою энергетическую безопасность.