Россия недовольна, что Нидерланды не разрешили ей судить Гиркина по делу об MH17

В Генпрокуратуре РФ недовольны тем, что Нидерланды отказались проводить суд на территории России по делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17. Об этом пишет «Интерфакс».



В Генпрокуратуре подчеркнули, что участие российских правоохранительных органов в расследовании «обеспечило бы право потерпевших на установление истинных причин трагедии и на привлечение к ответственности виновных, вне зависимости от их гражданской принадлежности».



В российском ведомстве пояснили, что 10 октября 2019 года официально обратились в министерство юстиции и безопасности Нидерландов с просьбой о передаче материалов, чтобы в судебном разбирательстве выяснить виновность граждан РФ, причастных к делу о сбитом Боинге». Но России отказали.



Следствие Нидерландов считает, что трое российских граждан и один гражданин Украины, причастные к катастрофе MH17, скрываются на территории России. Речь идет о россиянах Игоре Гиркине, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала их на допрос. Одного из этих обвиняемых — Олега Пулатова — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского.



Суд начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола независимо от того, будут или нет присутствовать на процессе сами подозреваемые или их представители.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



Бывший член незаконных вооруженных формирований на Донбассе Игорь Гиркин не признает предъявленное ему прокуратурой Нидерландов обвинения по делу о крушении «Боинга».