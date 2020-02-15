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Порошенко не пришел на выступление Зеленского в Мюнхене

15 февраля 2020, 13:40

Порошенко не пришел на выступление Зеленского в Мюнхене

Пятый президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко не пришел на выступление президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает корреспондент «НД».

У Зеленского было выступление в рамках панели, посвященной Украине. Порошенко также прибыл на конференцию в Мюнхен.

Сегодня на странице пятого президента появилось сообщение о встрече в Мюнхене с бывшим спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

При этом выступление Зеленского слушали пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголоко и народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко.

Олигарх Виктор Пинчук покинул выступление Зеленского, когда тот еще отвечал на вопросы журналистки CNN Кристиан Аманпур.

Позже стало известно, что Пинчук покинул зал раньше из-за того, что организовал ланч в рамках конференции.

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