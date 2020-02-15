Зеленский предлагает всему миру пересмотреть «правила игры»

Президент Украины Владимир Зеленский призывает мировое сообщество пересмотреть стратегии и цели лидеров влиятельных стран, потому что, по его мнению, именно такого решения сегодня ждут простые люди. Выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский в очередной раз указал на недоверие к международным договоренностям, так как считает, что Украина стала жертвой невыполненных обязательств.



«Мы нуждаемся в переоценке и актуализации мировых правил игры. Потому что, если страна отказывается от ядерного оружия и гарантий защиты, а потом теряет полуостров, значит, действительно что-то не так. Невозможно построить новую надежную архитектуру, если полный уровень доступа к институциям имеют только избранные страны. В нашем мире не 7 и не 20, а почти 200 независимых стран. 7,5 миллиардов человек не могут быть заложниками нескольких крупных лидеров мира, которые ежедневно решают, кто из них главный», - заявил Зеленский.



Ранее на одной из дискуссионных панелей Зеленский сказал, что «защитником суверенитета и территориальной целостности являются сильная армия, ядерное оружие и НАТО».