Зеленский призвал вкладывать деньги в Фонд восстановления Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал начать привлекать средства в Фонд восстановления Донбасса.



Во время выступления на Украинском ланче Фонда Виктора Пичука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский сказал, что этот фонд администрируется Всемирным банком и Офисом президента.



Президент добавил, что у фонда будет «два окна: одно для международных партнеров и второе — для украинских инвесторов и доноров».



Главной задачей фонда, по словам Зеленского, будет «преодоление последствий войны».