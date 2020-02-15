Доклад о «12 шагах к миру» в Украине снова доступен на сайте Мюнхенской конференции

Доклад «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона» по состоянию на вечер 15 февраля снова доступен на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.



Публикация была удалена с сайта конференции вечером 14 февраля.



Документ был подготовлен тремя европейскими экспертными организациями и Российским советом по международным делам.



Доклад содержит ряд гуманитарных предложений по решению конфликта на Донбассе. При этом документ избегает упоминания о российской агрессии. О необходимости восстановления контроля Украины над аннексированным Крымом прямо также не говорится.



МИД Украины заявил, что документ не отражает официальную позицию государства.



Бывшие американские дипломаты, чиновники и эксперты раскритиковали доклад о «12 шагах» за повторение тезисов Кремля.