Боевики 10 раз открывали огонь за сутки, без потерь

Боевики 10 раза нарушили режим прекращения огня в субботу, 15 февраля. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Марьинки, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Травневого, Орехово и Новолуганского.



Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет.



