Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики 10 раз открывали огонь за сутки, без потерь

16 февраля 2020, 09:06

Боевики 10 раз открывали огонь за сутки, без потерь

Боевики 10 раза нарушили режим прекращения огня в субботу, 15 февраля. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Под огнем оказались позиции ООС вблизи Марьинки, ПавлополяКрасногоровкиШирокиноТравневого, Орехово и Новолуганского.

Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет. 

Еще по теме

Прочее
ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:15
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
10:35
«ДНР»: Житель Донецка был ранен на окраине города
09:30
Рабочим завода в Макеевке выдали только 10 процентов от зарплаты за декабрь
23:00
Главные события 14 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:20
ОБСЕ зафиксировала боевые машины на границе вблизи Новоазовска
16:33
«Премьер ДНР» вернулся к обязанностям
14:23
«ДНР» приговорила дончанина за якобы работу на СБУ
12:22
Факты о незаконной «паспортизации» в Донецке и Луганске приобщат к материалам для Гааги
11:42
«ДНР» определила размер минимальной зарплаты. На рубль больше, чем у «ЛНР»
09:00
В «ДНР» заявили, что Сурков разделит полномочия с Козаком
23:04
Главные события 13 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
15:55
«ДНР» будет судить сотрудников «МГБ», которые пропускали «запрещенных» людей
15:07
«ДНР» сократит количество техникумов
10:45
Пенсионер получил ранения в результате обстрела Березовского
09:59
Пушилин не хочет «особый статус» Донбасса в Конституции России
все новости
11:40
Лайчак призвал усилить давление на «нормандскую четверку»
10:11
В ОБСЕ указали на безальтернативность Минских соглашений
09:15
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
09:06
Боевики 10 раз открывали огонь за сутки, без потерь
21:16
Доклад о «12 шагах к миру» в Украине снова доступен на сайте Мюнхенской конференции
20:40
Прокуратура разоблачила контрабанду донецких сигарет на 20 миллионов
16:45
Пристайко не исключает совместное патрулирование Донбасса
16:43
Волкер рассказал, что ему не нравится в «12 шагах к миру» в Украине
16:18
Председатель ОБСЕ советует сторонникам ультраправых из Германии посетить Станицу Луганскую
16:04
Президент Франции не видит пользу санкций против России
15:47
Зеленский анонсировал возвращение 200 украинцев в рамках обмена
15:35
Зеленский предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО
15:18
Зеленский призвал вкладывать деньги в Фонд восстановления Донбасса
15:10
Зеленский предлагает всему миру пересмотреть «правила игры»
14:35
«Я не читал на сайте Кремля». Зеленский прокомментировал версию РФ о разговоре с Путиным
все новости
ВИДЕО
Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►
16 февраля, 09:15
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция