Что задумал Киев на Донбассе. Подробности из Мюнхена ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:



• Донбасс в центре внимания в Москве, Киеве и Мюнхене. Мирный процесс на востоке Украины. Что сделано на прошлой неделе и что еще предстоит.



• В Украине не утихают митинги и забастовки шахтеров из-за миллиардных долгов по зарплатам. А в Донецке закрывают еще две шахты. Что происходит в угольной промышленность региона?



• В Донецкой и Луганской областях самые высокие показатели безработицы по сравнению с другими регионами Украины. Куда едут «заробитчане» из Донбасса в поисках лучшей жизни и как остановить кризисные процессы в экономике?