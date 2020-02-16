В ОБСЕ указали на безальтернативность Минских соглашений

Минские соглашения не наилучшие, но лучше их, не существует на данный момент, считает действующий Председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Должен повторить то, что уже было сказано, что благодаря президенту и новому правительству в Киеве есть улучшение в плане установления контактов, попыток продвижения вперёд в плане имплементации Минских соглашений, которые могут не быть замечательными, и они не являются замечательными, но это соглашение, подписанное в определенных условиях, и лучше них нет на данный момент», — сказал он, выступая на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.



Также Рама отметил, что несмотря на переговоры в «нормандском формате», боевые действия на Донбассе продолжаются, и есть десятки несчастных случаев.



«Хочу привлечь ваше внимание к одной вещи. Улучшение означает лучше, чем хуже. Но просто представьте: после встречи в нормандском формате было 20 тыс. инцидентов и все еще десятки, десятки несчастных случаев. Специальная мониторинговые миссия ОБСЕ делает хорошую работу, это единственное присутствие уважаемое и принятое обеими сторонами», — сказал премьер-министр.



Он также отметил, что пока РФ будет жить в страхе быть окруженной, ситуация не улучшится.



«До тех пор пока Россия — и это то, чему история должна была в конце концов научить нас — будет жить в страхе быть окруженной, не будет возможного конечного решения. И до тех пор пока Россия будет жить в страхе быть окруженной НАТО и ЕС, ничего не улучшится», — сказал Рама.



Организатором Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности является Фонд Виктора Пинчука и «Ялтинская Европейская стратегия».