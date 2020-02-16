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Лайчак призвал усилить давление на «нормандскую четверку»

16 февраля 2020, 11:40

Лайчак призвал усилить давление на «нормандскую четверку»

Необходимо усилить давление на Россию, а также на Францию и Германию, чтобы «нормандская четверка» встретилась снова и договорилась об условиях для честных выборов на Донбассе, считает министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Наиболее чувствительной и важной вещью является создание условий, необходимых для проведения свободных и честных выборов на Донбассе. Я не вижу никакого прогресса. Надо усилить давление на Россию, а также на Францию и Германию, чтобы убедиться в том, что «нормандская четверка» встретится снова. У нас будут четкие обязательства создать условия для этих выборов, «чтобы они были заслуживающими доверия», — сказал он, выступая на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

По его мнению, обмены заключёнными, реконструкция моста в Станице Луганской, соглашение на «формулу Штайнмайера» — это правильные шаги, однако международное сообщество не поддержало их должным образом.

«И то же касается мира. Вещи, которые были сделаны — не только обмен заключёнными, но и реконструкция моста в Станице Луганской, соглашение на формулу Штайнмайера — очень мужественные и очень правильные. Но была сильная критика президента и я не слышал сильного голоса от международного сообщества, которое бы сказало, что это путь вперёд, правильные вещи», — сказал министр.

Организатором Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности является Фонд Виктора Пинчука и «Ялтинская Европейская стратегия».

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