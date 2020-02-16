Центральному району Мариуполя вернули электроснабжение

В Мариуполе Донецкой области восстановлено электроснабжение Центрального района города, подключены 5 котельных, городская больница и канализационно-насосная станция. Об этом сообщили в Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



«16 февраля в 4.30 ремонтные работы завершены, электроснабжение восстановлено» — говорится в сообщении утром 16 февраля.



Часть объектов в Мариуполе была отключена от электроснабжения на время проведения ремонта в связи с порывом канализационного подземного коллектора, произошедшем 15 февраля. Электропитание котельных, больницы и канализационно-насосной станции осуществлялось с помощью электрогенераторов ГСЧС и коммунальных служб.